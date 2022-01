Sarah Beam, chiude il figlio nel bagagliaio dell'auto: a cosa ci riduce il Covid, la follia di questa donna

08 gennaio 2022 a

a

a

Una mamma tutt'altro che esemplare. Sarah Beam, insegnante 41enne del Texas, ha chiuso il figlio nel bagagliaio della sua auto per paura del Covid. La donna stava portando il ragazzo di 13 anni al Pridgeon Stadium per effettuare un tampone, quando un testimone ha sentito il bambino lamentarsi dal bagagliaio. A quel punto Sarah non ha potuto fare altro che confessare l'accaduto, dicendo di temere che il figlio potesse contagiarla.

"Avvolte intorno al suo pene". Orrore puro: la più impensabile scoperta su un uomo di 34 anni

L'Abc ha anche riportato la testimonianza di un operatore sanitario che si sarebbe rifiutato di sottoporre il ragazzo al test, almeno fino a quando non si sarebbe potuto sedere sul sedile posteriore dell'automobile della madre. La polizia ha confermato che "le forze dell'ordine hanno condotto un'indagine culminata con un mandato di arresto. Per fortuna il ragazzo non ha subito danni".

"Pensavo fosse un ladro". L'orrore di Capodanno: spara col fucile e ammazza la figlia

Una tragedia sfiorata per il sergente del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Richard Standifer. Raggiunto dalla stazione televisiva locale Khou 11, l'uomo ha affermato che il ragazzo avrebbe potuto rimanere gravemente ferito se il veicolo fosse rimasto coinvolto in un incidente. "Non ho mai sentito di qualcuno messo in un bagagliaio perché è risultato positivo a qualcosa", ha commentato. E come lui tanti altri hanno considerato la notizia qualcosa senza precedenti.

Aereo, orrore a bordo: vanno in bagno per un controllo e... la più sconvolgente delle scoperte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.