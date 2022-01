Stati Uniti, donna fermata dalla polizia? Cosa spunta dal bagagliaio: agenti sconvolti

08 gennaio 2022 a

Un'incredibile e allo stesso tempo sconcertante scoperta quella che hanno fatto gli agenti di polizia di Newberry Township, nella contea di York, in Pennsylvania. Dopo aver fermato un'auto per un controllo di routine, hanno aperto il bagagliaio della vettura e sono rimasti interdetti quando hanno visto qualcosa muoversi. Non hanno visto buste della spazzatura o altri arnesi, ma si sono trovati davanti un cervo vivo.

Il fatto risale allo scorso giovedì. La 19enne al volante dell'auto era stata fermata perché i poliziotti sospettavano stesse guidando in stato di ebbrezza. La giovane, dopo essere stata scoperta dagli agenti, ha detto loro di aver colpito il cervo e di averlo messo nel bagagliaio con l'aiuto del passeggero che era con lei. Entrambi pensavano che il cervo fosse morto. Solo in un secondo momento si sarebbero resi conto che invece era ancora vivo.

Quando si sono accorti che l'animale dava segni di vita, hanno continuato a guidare. Si trovavano a circa 15 minuti a sud di Harrisburg, nella contea di Dauphin, stando a quanto riporta il New York Post. Dopo aver scoperto il cervo, la polizia ha chiesto al passeggero, un uomo di 21 anni, di far uscire l'animale dal bagagliaio e di rimetterlo in libertà. Per ora, comunque, non è chiaro se il cervo abbia riportato delle ferite.

Qui il video del momento in cui il cervo viene liberato dal bagagliaio

