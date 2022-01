Vaccino, quest'uomo si fa iniettare 11 dosi: conseguenze terrificanti, ecco cosa rischia

10 gennaio 2022 a

Voleva essere un esempio per tutti e invece rischia di finire indagato. È accaduto a Brahmadeo Mandal, un 84enne indiano da sempre pro-vax. Proprio questa sua propensione al vaccino contro il Covid gli sta facendo pagare un caro prezzo. L'uomo ha raccontato ai giornalisti la sua storia, spiegando di aver ricevuto ben undici dosi di vaccino contro il virus. Come? Ingannando i medici, presentandosi in centri vaccinali differenti. "Dal 13 febbraio del 2021, giorno della prima dose, la mia salute è migliorata in tutti i sensi. Non ho più preso nemmeno un raffreddore", ha dichiarato creando non poco rumore.

"Stiamo verificando se queste affermazioni sono veritiere", ha immediatamente replica Amarendra Pratap Shahi, responsabile del dipartimento sanitario del distretto: "Se scopriremo che Mandal ha infranto le legge, lo processeremo". Shahi, chirurgo civile di Madhepura, si dice perplesso. Nessuno riesce a capire come sia potuto succedere. "Sembra che si stia verificando un errore del portale delle vaccinazioni. Stiamo anche cercando di scoprire se ci sia stata negligenza da parte delle persone che gestiscono i centri di vaccinazione. Secondo le indagini un giorno è riuscito a ottenere due vaccini in mezz'ora", ha aggiunto Shahi indignato.

Non solo, perché Mandal potrebbe finire nel mirino degli agenti anche per aver sottratto fiale ad altre persone. Fino ad ora l'India ha somministrato più di un miliardo 450 milioni di dosi, ma i contagi e i decessi non accennano a diminuire. Nella giornata di domenica 9 gennaio sono stati 159.632 i casi e 327 le morti, dati che confermano in pieno la corsa della terza ondata della pandemia nel subcontinente dall'inizio del 2022.

