Stromae, un elogio al suicidio in diretta al tg: "Il solo modo per farvi tacere", chi è l'uomo che sconvolge la Francia

"L'enfer" (L'inferno), il nuovo brano di Stromae, è stato presentato in diretta durante il telegiornale della sera sulla prima rete francese TF1. Il cantante, lontano dalle scene per 5 anni a causa di un esaurimento nervoso, ha anche intonato alcuni versi della sua canzone: "Non sono il solo ad essere solo... A volte ho pensato al suicidio e non ne vado fiero. A volte si crede che quello sia l’unico modo per farli tacere, questi pensieri che mi fanno vivere un inferno”.

“Hai lottato per anni con un certo disagio, ne parli senza mezzi termini. Nelle tue canzoni affronti molto anche il tema della solitudine: la musica ti ha aiutato a liberartene?”, gli ha chiesto la giornalista del tg francese, ma la risposta di Stromae è stata quella di cominciare a cantare guardando fisso la telecamera.

Stromae ha presentato così in maniera anomala il secondo estratto dal suo prossimo album “Multitude”, che arriverà nei negozi il 4 marzo e per tornare ufficialmente in scena. In alcune sue interviste passate ha giustificato il suo silenzio artistico di cinque anni parlando di "scompensi psichici" e "stati d'ansia" dovuti anche all'inaspettato successo e ai ritmi di lavoro stressanti: “Ho fatto troppo. 210 concerti in due anni. Troppo. Mi ha portato ad un burn-out, ad un esaurimento. Ero arrivato al limite. È davvero brutto e destabilizzante non poter più fare affidamento alla propria psiche”. Stromae tornerà anche sul palco, dal 25 al 30 agosto tra gli artisti che si esibiranno al Rock en Seine di Parigi, mentre il 20 luglio al Milano Summer Festival.

