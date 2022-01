Stephane Claireaux, deputato preso a sassate: tentata lapidazione in Francia, dramma e orrore. Immagini forti

10 gennaio 2022 a

In Francia sta diventando un serio problema la violenza no-vax. E non si parla di violenza verbale, bensì fisica: ad alzare il tiro un gruppo di anti-vaccinisti che hanno circondato Stephane Claireaux, deputato macronista, e lo hanno attaccato davanti alla porta di casa. Lo aspettavano al varco, avendo individuato la sua abitazione. Il 57enne aveva anche provato la via del dialogo, ricevendo in risposta sassi, alghe e fango.

“Volevo discutere con loro - ha dichiarato a radio France Info, a cui ha annunciato che presenterà denuncia - ma c’era un’auto piena di alghe e fango e la gente ha cominciato a lanciarmeli addosso. Mia moglie mi ha raggiunto davanti alla porta di casa, ho evitato per cinque centimetri un sasso che ci hanno lanciato al volto. La situazione era irrazionale, uno mi ha strappato la mascherina gridando che il virus non esiste. Discutere era impossibile, mi hanno riempito di insulti. Sembrava che volessero lapidarmi. Siamo in tanti deputati a ricevere minacce di morte, la devono smettere”.

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso la sua solidarietà a Claireaux, definendo “intollerabile” l’aggressione che ha subito e denunciando “l’intensificazione delle violenze contro i rappresentanti dei cittadini”. Proprio alcune dichiarazioni di Macron hanno aizzato ancora di più i no-vax: il presidente aveva detto di voler “rompere le pa***” ai no-vax con l’introduzione del pass vaccinale.

