Covid, anziana in coda da ore per il vaccino. "Scusi, lei...". Sconcerto: la giornalista le ride in faccia

Ore e ore di attesa per ricevere il vaccino contro il Covid, ma la fila era per i biglietti di una partita di calcio. L'errore è capitato ad un’anziana donna, che si era accodata alla lunghissima schiera di tifosi del Valencia per acquistare il pass per il match di Copa del Rey tra il Cartagena, formazione di Segunda Division.

“Immagino che lei è qui per acquistare i biglietti di questa super partita”, ha chiesto la giornalista di Deportes en La 7 TV. “No, per il vaccino del Covid”, ha risposto la donna. Infatti si era creata una coda lunghissima davanti al botteghino, L'anziana si era messa in coda – dopo averla vista così lunga – pensando non già che servisse per comprare biglietti per una partita di calcio, bensì per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

La donna aveva deciso di vaccinarsi e la sua espressione sorpresa si può notare nel video pubblicato qui sopra. Per dovere di cronaca il Cartagena ha poi perso la partita col Valencia, venendo eliminato dalla Copa del Rey: i padroni di casa si sono imposti per 2-1, con gol della vittoria segnato al 93′ dal russo Cheryshev.

