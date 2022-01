Charlene di Monaco, "entro la fine di gennaio". E il principato non smentisce: la più clamorosa delle indiscrezioni

12 gennaio 2022 a

Il ricovero di Charlene di Monaco in una clinica Svizzera prosegue: Charlene Wittstock si starebbe riprendendo dalla stanchezza e dalla debolezza fisica accumulata nei lunghi mesi in Sudafrica, anche se sulle vere ragioni del ricovero continuano a filtrare e circolare le più disparate voci (dalla dipendenza dai farmaci, all'alcolismo, all'esaurimento nervoso). Per certo, dopo otto mesi in Sudafrica, Charlene ha trascorso solo pochissimi giorni a Montecarlo.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate su media francesi, le cure della principessa triste costerebbero circa 130mila euro a settimana: la clinica dove è ricoverata la moglie del principe Alberto, ovviamente, è di super-lusso. Ma ora, rilanciate dal sito royalcentral.co.uk, ecco le indiscrezioni circa le imminenti dimissioni della principessa dalla clinica: Charlene dovrebbe uscire entro fine gennaio 2022, in modo da poter prendere parte alle celebrazioni di Santa Devota, la patrona del principato di Monaco, in calendario per il 26 e 27 gennaio di questo mese.

Ad ora, Palazzo Grimaldi non ha né confermato né smentito le indiscrezioni, circostanza che fa propendere per l'ipotesi che si tratti di qualcosa di concreto. Charlene di Monaco era stata raggiunta in clinica per la prima volta da Alberto e dai figli, i gemellini Jacques e Gabriella, poco prima di Natale, segno che comunque le condizioni della Wittstock starebbero migliorando. Insomma, tutto pronto per il ritorno?

