Omicron, Anthony Fauci-choc: "Tutti gli esseri umani", la profezia da incubo dell'uomo che non sbaglia mai

La variante Omicron presenta un grado di trasmissibilità senza precedenti, almeno finora. Questo ha spinto Anthony Fauci ad affermare che “alla fine ci troverà tutti”: non un oscuro presagio né una profezia, non è nello stile dell’immunologo e super esperto in malattie infettive, uno de pochi al mondo a non aver sbagliato una lettura sul Covid. Non a caso è il consigliere della Casa Bianca per quanto riguarda la pandemia, prima al servizio di Donald Trump e ora di Joe Biden.

Secondo Fauci, a pagare il prezzo maggiore sull’altare di Omicron saranno i non vaccinati. La sua teoria è chiara: prima o poi tutti finiranno per contagiarsi con la variante Omicron, ma la possibilità è che si arrivi finalmente a una convivenza con questo maledetto virus, che potrebbe diventare “quasi normale”. Fauci ha ricordato che, siccome la mutazione scoperta in Sudafrica è caratterizzata da un livello molto alto di trasmissibili, Omicron troverà proprio tutti o quasi.

A fare la differenza, il vaccino. Una sottolineatura importante, quella di Fauci, e destinata soprattutto agli Stati Uniti dove la situazione in questo senso non è delle migliori: attualmente sono 65 milioni le persone che non si sono volute vaccinare. Il 62% della popolazione ha invece ricevuto le due dosi, mentre soltanto il 25% ha fatto il booster.

