Meghan Markle e Harry si vendono la villa da 12 milioni? Indiscrezioni clamorose: ecco perché lo fanno

12 gennaio 2022 a

a

a

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra vogliono già lasciare la dimora super lusso da nove camere da letto e 16 bagni, con tanto di piscina, palestra e campo da tennis, ovviamente, acquistata per 12 milioni in California. Ne vorrebbero una ancora più lussuosa. Secondo i tabloid inglesi, i duchi sono già pronti a traslocare con i figli Archie e Lilibet.

Regina Elisabetta, un "salto" nella linea di successione: Carlo? No, ecco chi prenderà il suo posto

Meghan e Harry non gradiscono la posizione della loro super villa. Il costo annuo di manutenzione e spese varie per vivere nella casa attuale di Harry e Meghan è di quasi 5 milioni e mezzo: solo per acqua, luce e gas spendono oltre 63 mila euro. Più i costi di maggiordomo, chef, autista, quattro donne di servizio, bambinaia, due giardinieri e un addetto alla piscina. Eppure, Pare abbiano messo gli occhi su una tenuta, ribattezzata il Palazzo di Versailles della California.

Palazzo reale pieno di senzatetto. Lo sgarbo di William al principe Carlo, una voce pazzesca

Da poco messo in vendita per 25 milioni di euro: si estende su oltre 4 ettari di terreno: ha 10 camere da letto e 10 bagni, ha sanitari in oro, controsoffitti della cucina in marmo francese, lampadari antichi e mattoni provenienti dall’Italia. Con una fontana in marmo di Carrara, una grande piscina all’aperto, una pool house, un putting green e una grande area barbecue. Chi può, certo non si accontenta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.