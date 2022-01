Cina, la ragazza all'appuntamento al buio? Covid, orrore comunista, com'è ridotta ora

13 gennaio 2022 a

Il primo appuntamento di una ragazza in Cina si è trasformato presto in una convivenza forzata. E' successo a Zhengzhou, capitale della provincia di Hena. Come ricostruito dalla Bbc e riportato da Fanpage, tutto sarebbe stato organizzato dai genitori della giovane, che l'avrebbero convinta ad accettare alcuni appuntamenti "al buio" con uomini da loro consigliati per spingerla a trovare marito. Al suo quinto appuntamento, però, la pandemia ha complicato la situazione.

A causa del nuovo lockdown deciso dalle autorità locali, la ragazza è rimasta bloccata per diversi giorni in casa con l'uomo. I due stavano cenando assieme quando hanno scoperto che l'intera zona attorno all'abitazione dell'uomo era stata sottoposta a un immediato confinamento a causa di alcuni contagi nel quartiere. Le regole in Cina sono più severe che nel resto del mondo. E, alla scoperta anche di un solo positivo, viene imposto a tutti di non uscire o entrare in quel quartiere prima che venga eseguito uno screening di massa.

La giovane, quindi, è stata costretta a convivere con l'uomo per ben 4 giorni, prima di poter andare via. Intervistata dai media locali, la ragazza ha parlato di una situazione "non ideale". Ma ha detto anche che la convivenza non è andata male, visto che il ragazzo le ha concesso tutti gli spazi di cui lei aveva bisogno e avrebbe pure cucinato per lei ogni giorno.

