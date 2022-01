Charlene di Monaco, "a chi affidiamo i gemellini". L'ultimo sfregio: le tolgono anche i figli? Ecco il documento

13 gennaio 2022 a

La mazzata definitiva per Charlene di Monaco. I suoi figli, Gabrielle e Jacques, "affidati alla sorelle del principe Alberto". E ci sarebbe un dossier già pronto, in caso di divorzio. Gossip scatenato sui tabloid francesi: si accavallano le voci delle possibili dimissioni della principessa triste, ricoverata da mesi in una clinica di Zurigo per riprendersi da un forte stato depressivo. Un "lieto fine" che però potrebbe precludere, come spiega il Messaggero, a un Big bang familiare a Palazzo Grimaldi.

La data del ricongiungimento con marito e gemellini potrebbe essere il 27 gennaio, giorno di festa a Montecarlo: coincide con le celebrazioni di Santa Devota, ed è guarda caso proprio l'ultima circostanza in cui la famiglia reale monegasca fu fotografata insieme, nel 2021, prima che Charlene tornasse nel suo Sudafrica dove è rimasta bloccata per mesi, fino allo scorso autunno, a causa di una delicatissima operazione otorino-laringoiatrica (e, suggeriscono i più maliziosi, dalla volontà di stare lontana da Alberto e dalla Corte).

L'ex nuotatrice sudafricana era stata raggiunta in Svizzera, a Natale, per una breve visita dal marito e dai figli. Alberto è furioso per l'indiscrezione di stampa sulle spese sostenute dal Principato per curare in clinica Charlene (100mila euro), ma nel frattempo le voci si accavallano. Da settimane si parla di un "rimpiazzo", una donna in grado di fare da mamma ai piccoli figli di 7 anni della Principessa. Addirittura, ci sarebbe "un dossier segreto" elaborato a Palazzo Grimaldi nel caso le condizioni di Charlene non migliorassero. In questo report riservato, si delineerebbero le figure delle sorelle di Alberto, Carolina e Stefania, come le "sostitute" della 43enne, soprattutto nel caso (malaugurato) di divorzio,

