Valentina Boscardin, la modella morta a 18 anni. "Trombosi", doppia dose di vaccino e contagio: un caso inquietante

Una modella è morta a 18 anni nell'ospedale di San Paolo in Brasile. Si chiamava Valentina Boscardin, era figlia dell'ex modella e ora conduttrice affermata Marcia Boscardin, ed era molto conosciuta nel suo Paese. Fatale una trombosi insorta dopo l'infezione da Covid. A darne notizia la madre, che sui social ha scritto: "È con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita. Addio, Valentina Boscardin Mendes. Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo".

Il decesso sarebbe avvenuto tra l'8 e il 9 gennaio, ma la sua famiglia non ha voluto divulgare subito la notizia, per preservare i momenti immediatamente successivi a quelli del lutto. Stando a quanto trapelato finora, come riporta il Giornale, la giovane era ricoverata da qualche giorno all'ospedale di San Paolo a causa di una complicanza derivante dall'infezione di coronavirus. Pare che a ucciderla sia stata una trombosi da Covid.

Alcuni amici hanno fatto sapere pure che Valentina aveva sviluppato una grave forma di polmonite, sopraggiunta nonostante due dosi di vaccino Pfizer. Così ha dichiarato la madre, ribadendo che la 18enne non avesse pregressi problemi di salute. "Valentina era in ascesa e pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza. È stata immunizzata con entrambe le dosi di Pfizer. Riposa serena", ha scritto un amico di famiglia, il giornalista Felipeh Campos, sui suoi social.

