Joe Biden "non sa di essere presidente degli Usa". L'ultima inquietante gaffe scatena il sospetto: come sta?

In un modo o nell'altro aveva ragione chi sosteneva che Kamala Harris prima o poi sarebbe diventata la prima presidente donna, e nera. Non certo per meriti che finora non ha dimostrato di avere; c'entra invece la senilità galoppante di Biden in quanto è stato proprio lui ad averla per primo nominata tale, riferendosi a lei quale «presidente Harris». È successo l'ultima volta durante un discorso sul diritto di voto agli studenti nel campus della Clark Atlanta University e del Morehouse College, in Georgia: Biden raccontava di essere stato al Campidoglio degli Stati Uniti, la scorsa settimana, insieme al «presidente Harris, per osservare uno di quei momenti "prima e dopo" della storia americana».

Fosse un caso isolato potremmo asserire che si tratta solo di una delle sue gaffe, una delle tante di cui infarcisce regolarmente ogni suo intervento da quando ha iniziato a far politica. In realtà non è la prima volta che Sleepy Joe parla della sua vice definendola «presidente». Che abbia qualche dubbio su chi sia in realtà il capo? I complottisti ci stanno sguazzando. Che sia semplicemente più rimbambito di quanto non si sappia concertezza? A dicembre, durante la cerimonia di apertura dell’anno accademico della South Carolina State University, parlando delle università “nere”, di cui quella appunto è una delle più famose, ha sottolineato che «il presidente Harris è un’orgogliosa alunna della Howard».

A marzo dello scorso anno hafattoancora peggio, quando celebrando le imminenti 100 milioni di dosi di vaccino ha raccontato che «quando il presidente Harris ed io abbiamo fatto un tour virtuale in un centro di vaccinazione in Arizona…». Chi sarebbe quindi lui, il vice? Unamico, un cagnolino scodinzolante? Biden per la verità si era spodestato da solo appena eletto, a fine dicembre del 2020 quando, anche in quel caso, parlando del vaccino durante una conferenza stampa aveva assicurato di averlo preso «per infondere fiducia nel pubblico», mentre «il presidente eletto Harris ha preso il suo oggi per lo stesso motivo». Il guaio vero, per lui e per gli americani, è che a distanza di un anno e passa ancora non si è capacitato.

