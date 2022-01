Charlene di Monaco, "il miracolo": "La santa a cui è molto devota", il caso che sconvolge il Principato

14 gennaio 2022 a

Miracolo nel Principato? Si mormora che la bella principessa Charlene di Monaco potrebbe tornare a Palazzo Grimaldi il 27 gennaio, giorno in cui si festeggia Santa Devota, la patrona del Principato di Monaco a cui la Wittstock sarebbe particolarmente legata. Peraltro proprio il 27 gennaio del 2021 è stata l'ultima volta che la famiglia reale è apparsa insieme se si esclude il breve passaggio della principessa tra il ricovero in Sudafrica e quello nella clinica svizzera.

I sudditi, riporta Tgcom, sperano che possa essere l'occasione per riunire nuovamente la famiglia, anche perché i suoi figli Jacques e Gabriella hanno tanta nostalgia della loro mamma. Tornerà a casa per Santa Devota? Le ultime voci confermano.

Charlene da inizio novembre è ricoverata a Zurigo per disintossicarsi da una dipendenza da psicofarmaci e per riprendersi dopo gli ultimi guai di salute. Pare che il principe Alberto abbia affittato una villa nelle vicinanze della clinica per trascorrere alcuni momenti durante le feste vicino alla moglie.

Ma c’è anche chi sostiene che la coppia in realtà sia vicinissima al divorzio e che i bambini saranno affidati nel mentre alle cure delle zie paterne.

Tant'è. Il mistero sulla salute di Charlene e sulla relazione con Alberto continua. Non resta che sperare che Santa Devota compia il miracolo.

