Argentina, controllo di routine con sorpresa: cosa trovano i poliziotti nel bagagliaio, sconvolgente

Un controllo di routine si è trasformato in un momento di grande sorpresa per i membri della gendarmeria nazionale argentina. Dopo aver fermato un'auto e chiesto di aprire il bagagliaio, sono rimasti sinceramente sconvolti da quello che ci hanno trovato all'interno: cento pappagalli ammassati, gli uni vicini agli altri. I volatili si trovavano in uno spazio molto piccolo e in cattive condizioni.

Dopo il ritrovamento, poi, i pappagalli sono stati portati allo zoo municipale di Resistencia. Lì riceveranno tutte le cure di cui avranno sicuramente bisogno dopo l'esperienza traumatica. Infine saranno rimessi in libertà, rilasciati nel loro habitat naturale. Una storia simile arriva dalla Pennsylvania, negli Stati Uniti, dove la scoperta fatta dai poliziotti è stata piuttosto sconcertante.

Anche in quest'altro caso si trattava di un controllo di routine. Ma quando gli agenti hanno chiesto alla donna al volante di aprire il bagagliaio della sua auto, all'interno vi hanno trovato un cervo vivo. La ragazza, 19 anni, era stata fermata perché si sospettava stesse guidando in stato di ebbrezza. Alle forze dell'ordine, comunque, la giovane ha raccontato di aver colpito il cervo e di averlo messo nel bagagliaio con l'aiuto del passeggero che era con lei. Entrambi pensavano che l'animale fosse morto.

