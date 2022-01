Regina Elisabetta, via i titoli al figlio Andrea? "Non ha deciso da sola", quale 'manina' c'è dietro

15 gennaio 2022 a

La Regina Elisabetta ha deciso di togliere i titoli al figlio Andrea, dopo che il principe è stato rinviato a processo negli Stati Uniti per molestie sessuali nei confronti di Virginia Giuffrè, una donna che lui avrebbe violentato ai tempi della sua amicizia con Jeffrey Epstein, quando lei era ancora minorenne. A quanto pare, però, la Sovrana non avrebbe preso questa decisione in autonomia. Una fonte di Palazzo ha rivelato al Daily Mail che la scelta è stata “raccomandata dal principe di Galles e dal duca di Cambridge e infine approvata dalla regina”.

Dietro alla decisione, quindi, ci sarebbe la manina del principe Carlo e di suo figlio William, entrambi eredi al trono. A tal proposito l’insider ha spiegato: “È questione della sopravvivenza della monarchia a tutti i costi: è sempre stato così e sempre lo sarà”. Tra l’altro, si sa che Carlo ha affrontato a tu per tu Andrea, spingendolo ad ammettere il suo errore nel legarsi a Epstein, il pedofilo miliardario morto suicida in carcere.

Andrea, nel frattempo, continua a professarsi innocente per quanto riguarda le accuse della Giuffre. Il principe di Galles, però, non si sarebbe sentito affatto rassicurato dalle parole del fratello. E alla fine si è fatto spalleggiare dal figlio William. Che ormai è sempre più attivo e influente all’interno della famiglia reale. Il duca, quindi, non avrebbe avuto esitazioni nel raccomandare l'”esilio interno” per lo zio Andrea.

