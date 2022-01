David Bennett, il trapianto di cuore maiale-uomo. Chi è davvero il "miracolato": orrore sconvolgente

16 gennaio 2022 a

La storia del primo trapianto di cuore da maiale a uomo ha sconvolto la comunità scientifica e commosso il mondo. Ora però si scopre che il paziente, l'americano David Bennett, ha un passato oscuro: 34 anni fa aveva pugnalato un uomo riducendolo su una sedia a rotelle. E così il "miracolo di Baltimora" sconvolge, sì, ma per un altro motivo.

A denunciare il tutto in diretta al programma Today di Radio 4, come riporta la Bbc, è stata Leslie Shumaker, sorella di Edward Shumaker ferito alla schiena nel 1988 proprio da Bennett. "Mia figlia mi ha mandato un messaggio con la notizia, aggiungendo: 'Mamma, questo è l'uomo che ha pugnalato lo zio Ed'".

Bennett era stato condannato a 10 anni di carcere per l'aggressione, scatenata da motivi di gelosia: sua moglie si era seduta sulle gambe di Shumaker, scatenando il raptus del marito. Ferito gravemente, Shumaker è rimasto paralizzato, per poi venire colpito da un ictus devastante nel 2005 e morire nel 2007. "Lo si dipinge come un eroe e un pioniere - accusa ora la sorella, riferendosi a Bennett -, ma non è niente di tutto questo. Penso che i medici che hanno fatto l'intervento dovrebbero ricevere gli elogi per quello che hanno fatto, non Bennett".

