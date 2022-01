Harry e Meghan portano Regina e Boris Johnson in tribunale? Scorta e soldi, una brutta storia

16 gennaio 2022 a

Battaglia in tribunale tra il Principe Harry e il governo britannico. Una nuova patata bollente per la Regina Elisabetta e la Corona. Il duca di Sussex ha intenzione di trascinare alla sbarra il Ministero dell'Interno inglese, che ha rifiutato la richiesta del figlio secondogenito di Carlo e Diana, in vista della prossima visita in Inghilterra, di poter garantire la sicurezza personale sua, della moglie Meghan Markle e dei loro figli attraverso un servizio di bodyguard privato e a proprie spese.

Una situazione, in un certo senso, lunare: Downing Street pretende di assicurare la sicurezza di Harry e Meghan con una normale scorta di polizia, mentre i duchi non vogliono gravare sulle tasche dei sudditi britannici. Anche se, è il sospetto ventilato da più parti, la motivazione potrebbe essere molto meno nobile: Harry non avrebbe la massima fiducia negli agenti di Sua Maestà, la nonna Regina Elisabetta.

Maliziose interpretazioni che scuotono il Giubileo di platino della sovrana, che nelle intenzioni di Harry dovrà rappresentare anche l'occasione per far conoscere alla nonna l'ultima nata Lilibet, un anno il prossimo giugno. "La domanda di riesame giudiziario avanzata dal principe Harry a settembre - sottolineano a Sky Tg24 - fa seguito ad un incidente di sicurezza avvenuto a Londra nel luglio 2021 quando l'auto del duca è stata inseguita dai fotografi mentre lasciava un evento di beneficenza, come spiegato da un suo rappresentante legale". Da qui spiegata l'intenzione di Harry di provvedere alla propria sicurezza a costo di sborsare fior di sterline.

