Charlene di Monaco, Alberto "dilaniato dal senso di colpa": rumors, il gesto estremo del principe

Il principe Alberto di Monaco è pieno di sensi di colpa nei confronti della consorte Charlene tanto che avrebbe affittato una villa vicino alla clinica svizzera dove è ricoverata per starle vicino e cercare di alleviare le sue sofferenze. Alberto infatti nell'ultimo anno sente di averla trascurata. Nei mesi in cui la principessa era in Sudafrica impossibilitata a tornare a Montecarlo per gravi problemi di salute lui è andato a trovarla con i loro gemelli Jacques e Gabriella solo due volte e per pochi giorni.

Un comportamento che ha fatto soffrire molto Charlene che oltre al dolore fisico, sentiva molto la solitudine. Anche quando poi è tornata a Palazzo Grimaldi continuava a non stare bene e a risentire dei rapporti tesi con la famiglia. Come riporta LC News, Alberto vuole cercare di salvare il suo matrimonio e non lasciarla più sola. Quindi la scelta di affittare una villa in Svizzera per trascorrere del tempo accanto alla moglie.

Inoltre, secondo Public, il principe Alberto "si sforza di essere presente per i bambini pur rimanendo un marito tenero e premuroso verso sua moglie". Addirittura sta utilizzando un jet privato per spostarsi tra Zurigo e Montecarlo per stare vicino a Charlene e per portare avanti gli impegni del Principato.

