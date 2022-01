Charlene di Monaco, "pur di salvare il matrimonio...": la mossa disperata del principe Alberto

18 gennaio 2022 a

Le voci su una forte crisi tra Alberto e Charlene di Monaco non hanno mai smesso di circolare. Anzi, si sono fatte sempre più forti. E c'è chi scommette che tra i due principi sia già finita. Lei è ancora ricoverata in una clinica in Svizzera a seguito di alcuni problemi di salute, lui nel frattempo le starebbe sempre accanto. Stando a quanto trapelato finora, il principe non si staccherebbe un attimo da lei.

A quanto pare, Alberto starebbe tentando di tutto pur di salvare il suo matrimonio. E starebbe lottando con i sensi di colpa per gli errori commessi in passato e per aver trascurato troppo sua moglie. Ecco perché, come riporta LC News, il principe dalla fine dello scorso anno avrebbe affittato una villa in Svizzera per trascorrere del tempo con Charlene. "Si sforza di essere presente per i bambini pur rimanendo un marito tenero e premuroso verso sua moglie”, scrive la rivista Public. Il magazine parla anche di un jet privato col quale Alberto si sposterebbe tra Zurigo e la Rocca per portare avanti gli impegni del Principato e allo stesso tempo stare il più possibile con la moglie.

La vita da pendolare, comunque, potrebbe finire prima del previsto. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la Principessa potrebbe essere dimessa già a fine gennaio e partecipare così il 26 e il 27 di questo mese alle celebrazioni di Santa Devota, patrona di Montecarlo.

