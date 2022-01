Kate Middleton al fianco di una chiromante, il video che sconvolge il Regno Unito: il principe William che dice?

19 gennaio 2022 a

A soli 13 anni Kate Middleton sapeva già il suo destino: sposare il principe William. Non a caso la "borghese" più famosa del Regno Unito ha scelto di frequentare la stessa scuola del primogenito del principe del Galles, Carlo, e Lady Diana. Il suo obiettivo da sempre è stato quello di conoscere William per poi conquistarlo. E ci è riuscita.

Ad alimentare ancora di più le voci sul piano ideato dalla duchessa di Cambridge, un video sulla recita scolastica che circola da anni. Qui spunta proprio una scena profetica in cui una giovanissima Kate dà sfoggio delle sue capacità di attrice e interagisce con un'indovina che fa la sua predizione prendendole la mano: "Presto incontrerai un bell'uomo, un ricco signore, lo sposerai".

Immediata la replica: "Ho sempre sperato ciò. Si innamorerà di me?". "Sì, lo farà", aggiunge la chiromante. E ancora: "Mi sposerà?", "Sì, ti sposerà". Al momento la Middleton frequentava la St. Andrew's Preparatory School a Buckhold e avrebbe conosciuto il futuro marito all'università. Inizialmente tra i due altro non c'era che un'amicizia poi, in seguito a una sfilata in lingerie, William fece il primo passo. Una storia che ha dell'incredibile, visto che oggi quei due ragazzi hanno ben tre figli e sono sposati dal 2011.

