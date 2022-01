Charlene di Monaco, "quale sindrome la ha colpita": indiscrezioni-choc, come l'ha ridotta il principe Alberto

19 gennaio 2022 a

Altre indiscrezioni, altre voci su Charlene di Monaco, tutt'ora ricoverata in una clinica priva a Zurigo, in Svizzera, dove si trova dallo scorso novembre e dove era stata trasferita solo pochi giorni dopo il suo ritorno dal Sudafrica, dove era rimasta otto mesi. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile e imminente ritorno a casa di Charlene Wittstock, circostanza che però sembra essere smentita dagli ultimi rumors.

Stando alle voci trapelate da Palazzo Grimaldi, infatti, Charlene soffrirebbe della cosiddetta "sindrome di Rebecca": si tratta di una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner, ovvero il principe Alberto, noto per essere un "farfallone" e che stando ad ulteriori gossip avrebbe anche tradito Charlene (oltre ad aver "disseminato" qua e là una serie di figli prima di convolare a nozze). Sulla sindrome di Rebecca, Palazzo Grimaldi, non ha voluto commentare: né conferme, né smentite.

Le ultime indiscrezioni su Charlene sono state rilanciate dai magazine Schlager e LC News: la principessa non riuscirebbe ad uscire dallo stato di profonda debilitazione non solo per la grave infezione che la aveva colpita lo scorso maggio (a naso, gola e orecchie), ma anche per la gelosia nei confronti di Alberto, scatenata dal suo passato. Ne segue, dunque, l'ipotesi della sindrome di Rebecca. Una sorta di gelosia patologica che le starebbe rovinando la vita.

