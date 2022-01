Joe Biden minaccia Vladimir Putin: "Pagherà un costo altissimo". Venti di guerra, il mondo verso il caos

20 gennaio 2022 a

a

a

"Se lo farà pagherà un costo molto alto e se ne pentirà": Joe Biden ha messo in guardia Vladimir Putin che, secondo molti, avrebbe intenzione di invadere l'Ucraina. "Gli ho parlato chiaramente - ha spiegato il presidente degli Stati Uniti -. Tocca a lui decidere se continuare il dialogo diplomatico o affrontare durissime conseguenze, con sanzioni che colpiranno l’economia russa in un modo che non si è mai visto".

"Grandissima sintonia". La manina di Biden sul Quirinale: chi vogliono piazzarci, tempi sospetti

In caso di invasione, comunque, Biden non si farebbe trovare impreparato: "Ho dato ordine di inviare equipaggiamento militare per un valore di 600 milioni di dollari all’Ucraina. Un’aggressione militare costerebbe molte vite umane ai russi". Una minaccia dai contorni molto chiari. Durante la conferenza stampa convocata ieri alla Casa Bianca, però, il presidente americano ha anche fatto un bilancio del suo lavoro fino a questo momento. Parlando della pandemia, per esempio, ha detto: "Stiamo accelerando la campagna vaccinale e distribuendo tamponi gratis ai cittadini".

"Solo il vaiolo fu eradicato". Covid incubo eterno, la profezia di Anthony Fauci: secondo l'uomo che non sbaglia mai...

Infine, in merito all'inflazione ha spiegato: "I prezzi sono aumentati rapidamente per una serie di distorsioni collegate alla pandemia, a cominciare dai ritardi nelle forniture. Il presidente della Federal Reserve, Powell, ha già annunciato che è arrivato il momento di ridurre il sostegno non più necessario all’economia. Per quanto mi riguarda, ho un piano per rendere più produttiva ed efficiente l’economia. Abbiamo già fatto grandi progressi per ripristinare le forniture; taglieremo i costi dell’energia, dei medicinali, dell’assistenza sanitaria per i bambini".

“Conseguenze catastrofiche”. Joe Biden minacciato dalla Cina: l'ora del terrore negli Stati Uniti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.