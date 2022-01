Boris Johnson, "brutta forma di contagio": dramma-Covid, indiscrezioni-choc sulla figlia di 6 settimane

20 gennaio 2022 a

Boris Johnson è alle prese con un periodo molto particolare, sia dal punto di vista politico che personale. Travolto dallo scandalo che è stato rinominato “Partygate” e che rischia di farlo saltare in qualità di primo ministro da un momento all’altro, Johnson sta provando a “riscattarsi” portando il Regno Unito fuori dalla pandemia: dal 26 gennaio non ci saranno più restrizioni e obblighi legati al Covid.

Intanto, però, dal punto di vista personale gli ultimi giorni sono stati pesanti anche per una vicenda strettamente familiare: la figlia avuta di recente dalla terza moglie Carrie avrebbe preso il Covid e sviluppato un “brutto” contagio, almeno stando a quanto rivelato da una gola profonda al Daily Mail. La piccola Romy ha appena sei settimane di vita e pare abbia trascorso dei giorni molto complessi a causa del virus, anche se ora sembra che il peggio fortunatamente sia passato. Johnson e la sua famiglia avrebbero deciso di tenere la cosa riservata, per questo non è emerso nulla.

Neanche dopo la soffiata arrivata al tabloid inglese da Downing Street hanno confermato la notizia, ma non l’anno neanche smentita. L’importante è che la figlia neonata di Johnson si stia comunque riprendendo, anche se lo spavento è stato grosso. D’altronde il primo ministro sa bene quali pericoli si possono correre col Covid, dato che durante la prima fase della pandemia ha subito un contagio pesante, che lo ha costretto a trascorrere tre giorni in terapia intensiva.

