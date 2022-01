Charlene di Monaco umiliata ancora, "solo al suo ritorno": le tolgono anche l'anello, una foto drammatica

20 gennaio 2022 a

a

a

Non accennano a placarsi voci e indiscrezioni su Charlene di Monaco. La principessa, ancora ricoverata in Svizzera, è lontana da tutto e da tutti senza che il Principato renda note le reali motivazioni del suo esilio. La moglie del principe Alberto, infatti, non ha fatto in tempo a tornare dai familiari dopo i problemi di salute e i lunghi mesi in Sudafrica, che subito è stata allontanata. Alcuni retroscena continuano a sostenere che tra Charlene e il principe Alberto ci sia non poca maretta. A confermarlo Fanpage che riporta un fatto alquanto sospetto: nella clinica in Svizzera la principessa non ha portato l'anello di fidanzamento.

"Tutta colpa dei figli, ecco perché soffre". Charlene di Monaco, il dramma intimo: che cosa le ha rovinato la vita

Il gioiello, regalatole da Alberto prima del matrimonio, è una fascia in oro bianco con incastonato un diamante tagliato a pera di 3 carati. Fu il principe in persona a commissionarlo alla gioielleria Repossi di Parigi. Trattandosi di un pezzo unico e personalizzato, il suo valore è letteralmente inestimabile. Anche prima della recente "latitanza" Charlene non lo portava sempre al dito, lo indossava solo in occasioni speciali.

"La santa a cui è molto devota". Charlene di Monaco, un "miracolo"? Il caso che sconvolge il Principato

Un dettaglio non da poco e che fa pensare che sia Charlene a non volerlo con sé. Soprattutto se si considera che la clinica nella quale è ricoverata è un istituto di lusso ed è difficile credere che qualcuno potrebbe sottrarlo alla principessa. Che sia piuttosto la prova di una crisi coniugale? Chissà, anche se secondo quanto fatto trapelare da Fanpage il gioiello le verrà restituito al suo rientro nel Principato. In questo caso sarebbe il principe Alberto a non volere che Charlene indossi il costosissimo accessorio, magari per ripicca dopo i mesi passati a distanza.

Charlene di Monaco, Alberto "dilaniato dal senso di colpa": rumors, il gesto estremo del principe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.