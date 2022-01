Kate Middleton, "fatto in casa": il regalo con cui ha conquistato la Regina Elisabetta. Ma davvero?

20 gennaio 2022 a

Kate Middleton e la Regina Elisabetta sono legatissime. E secondo i bene informati pare che a far "innamorare" Sua Maestà sia stato il regalo fatto a mano dalla Duchessa il primo Natale passato insieme. Nel 2012, Kate si era unita alla regina e al principe Filippo per un fidanzamento a Leicester mentre suo marito, il principe William, era assente per un impegno militare con l'aviazione inglese, la Royal Air Force. Allora è nata l'indiscrezione sul forte legame fra le due.

Secondo quanto riporta Leggo, la scintilla è scoccata quando hanno trascorso il loro primo Natale insieme. Quando Kate per la prima volta ha festeggiato il Natale con la famiglia reale a Sandringham. La duchessa era molto preoccupata perché non sapeva cosa regalare alla regina. E alla fine decise di farle come dono un chutney fatto in casa. La Regina sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa. Era il regalo più bello che potesse farle.

"Un chutney fatto in casa era un regalo assolutamente perfetto - ha dichiarato Lacombe - semplice, pratico e frugale, tutto ciò che Sua Maestà ama. Ha anche dimostrato che Kate poteva relazionarsi con la regina come una normale nonna e non solo come capo di Stato. E ha contribuito a creare un legame basato sul rispetto e sull'ammirazione reciproci".

