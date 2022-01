American Airlines, non indossa la mascherina? Delirio in aereo, ad alta quota finisce in disgrazia

21 gennaio 2022 a

La pandemia ha dato alla testa. Sono infatti sempre più frequenti gli spiacevoli episodi con cui devono fare i conti gli assistenti di volo. L'ultimo è accaduto a bordo dell'aereo dell'American Airlines sul volo AAL38 diretto da Miami a Londra. Qui una donna, descritta dalla polizia come una signora sui 40 anni, si è "rifiutata di rispettare il requisito della mascherina". Immediata la reazione della compagnia, che ha deciso di prendere in fretta provvedimenti adeguati.

"Una volta che l'aereo è tornato al gate - si legge nella nota diffusa dalla società -, la passeggera è stata scortata fuori dall'aereo dagli ufficiali delle forze dell'ordine senza ulteriori incidenti o liti". Il tutto ha causato un grave ritardo per i 129 passeggeri a bordo. Ma purtroppo non è il prima episodio che crea disagi a chi si mette in viaggio.

"Sta accadendo ogni giorno", ha detto al The Guardian Sara Nelson, presidente del sindacato nazionale degli assistenti di volo. Ad esempio, pochi giorni fa un uomo, ha ricevuto la richiesta di indossare la mascherina e di smettere di parlare al telefono, ed è andato su tutte le furie scappando via dal suo posto e minacciando di rompere il collo a qualcuno. Addirittura, secondo i dati della Federal Aviation Administration, ci sono state ben 5.981 segnalazioni di passeggeri indisciplinati nel 2020. Un totale di 4.290 di questi sono stati archiviati come "incidenti legati alle mascherine". E anche il 2021 non è stato da meno.

