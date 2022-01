Infanta Cristina, foto-umiliazione in prima pagina: il marito le mette le cora. E lei commenta così: sconcertante

21 gennaio 2022 a

Corna in mondovisione per la infanta Cristina, la quale però non si è scomposta. Allo scoop del magzine Lecturas, che ha messo in copertina la foto di suo marito Iñaki Urdangarin, mano nella mano con un'altra donna, Ainhoa Armentia, avvocato di 43 anni, sua collega d'ufficio nello studio legale dove lavora a Vitoria, ha reagito così: "Sono cose che succedono". La figlia minore e si dice prediletta del re emerito Juan Carlos da anni vive a Ginevra, impegnata nella Fondazione Aga Khan. Pare, riporta La Repubblica, che la infanta Cristina fosse già a conoscenza della relazione extraconiugale del marito.

Certamente Iñaki non ha fatto nulla per nasconderla. La foto infatti è stata scattata a Bidart, la località di mare del Paese basco francese dove gli Urdangarin-Borbone hanno una proprietà dove trascorrono le vacanze. Nulla però faceva pensare ad una crisi coniugale: a ottobre erano stati visti insieme a Barcellona con il loro figlio primogenito Pablo. Il 5 gennaio erano ancora insieme a Baqueira Beret, località sciistica dei Pirenei catalani, a trascorrere una breve vacanza con i quattro figli.

Cristina ha sempre difeso il marito per lo scandalo finanziario Nóos, per il quale lei stessa è stata imputata, mentre Iñaki veniva condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere, pena poi ridotta a 5 anni. All'epoca Juan Carlos voleva che Cristina chiedesse il divorzio, per salvare l'onore della monarchia. Ma lei non lo fece per amore. Forse però non ne valeva la pena.

