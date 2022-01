Principe Andrea, svelata la sua ossessione: "Tutti vestiti da marinai, nel letto...": la Regina Elisabetta in imbarazzo

22 gennaio 2022 a

a

a

Il principe Andrea fa ancora parlare di sé. Dopo le accuse di molestie sessuali, il figlio della Regina Elisabetta deve fare i conti con alcune indiscrezioni che lo vedono protagonista. Stando a un'ex cameriera di Andrea, il principe avrebbe una passione alquanto insolita: quella per i peluche. Il figlio di Elisabetta II ne avrebbe addirittura 72. Lui, svela la fonte, preferisce gli orsacchiotti vestiti da marinaio. Il letto di Andrea, conferma la donna nella testimonianza sul caso Epstein, è circondato dai pupazzetti secondo uno schema ben preciso.

"Patetico, piagnucolone, ingrato". Umiliato dalla Regina Elisabetta e ricoperto d'insulti: la fine oscena del principe Harry

Ma c'è di più, perché l'ex cameriera rivela che il principe andrebbe su tutte le furie se gli orsacchiotti non solo al loro posto, come lui li vuole. Uno di questi deve essere messo sulla spalliera del letto sul lato sinistro, mentre in quello opposto e alla fine del letto ci vanno gli ippopotami. A metà spalliera, una pantera nera.

"Canto del cigno": indiscrezioni drammatiche sulla Regina Elisabetta, dopo la batosta del figlio Andrea

Anche la notte, quando i peluche venivano tolti, dovevano comunque essere posizionati nella stanza come e dove lui voleva. Di recente, dopo essere stato coinvolto nello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto pedofilo americano Jeffrey Epstein, il terzogenito della Corona inglese ha rimesso nelle mani della sovrana gli incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici.

Video su questo argomento "Ci vediamo in tribunale": il principe Harry minaccia la Regina Elisabetta. E papà Carlo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.