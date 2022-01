David Riston, trovato morto in casa: attorno a lui 124 serpenti, uno sconvolgente racconto

22 gennaio 2022 a

È stato trovato morto a soli 49 anni David Riston. Il corpo dell'uomo, residente nella Contea di Charles, in Maryland, è stato rinvenuto nella sua abitazione. A far destare più di un sospetto a chi sta indagando sul caso, il fatto che il 49enne vivesse con almeno 124 serpenti di varie specie, alcuni di questi anche velenosi. Secondo quanto riporta l'Independent, l'uomo teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo.

La polizia non è ancora certa che David sia morto dopo essere stato morso da un serpente, ma certo è che il vicino di casa - il primo ad aver dato l'allarme - ha visto Riston dalla finestra accerchiato dai suoi amati animali. Tra questi pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri. Molti non sono legalmente permessi proprio per la loro letalità. Bastano, infatti, solo due gocce del veleno ad azione rapida di un mamba nero a uccidere un essere umano spegnendo il sistema nervoso e infliggendo la paralisi.

Non va meglio nel caso in cui a spruzzare il veleno sia un cobra. L'animale può spruzzare veleno dalle sue zanne negli occhi della sua vittima da 3 metri di distanza, causando cecità. Sono preoccupati i vicini di casa, che temono una fuga di alcuni serpenti. A rincuorarli alcuni esperti che dicono che il freddo inverno li ucciderà prima che arrivino molto lontano.

