Aereo, mostra il lato b alla hostess? Vita rovinata per sempre, quanto rischia questo 29enne

Un nuovo episodio di malcostume da parte di un esponente no-mask. Un uomo ha aggredito e intimidito l'equipaggio del volo New York-Dublino della Delta, rifiutando di indossare la mascherina, lanciando anche una lattina contro un altro passeggero. Non soddisfatto, si è abbassato i pantaloni e le mutande, mostrando il fondoschiena da una hostess. Si tratta di un irlandese No mask di 29 anni, Shane McInerney, che ora rischia fino a 20 anni di prigione. L'uomo ora è libero su cauzione in attesa del processo.

La vicenda risale al 7 gennaio. McInerney, ex atleta professionista, che doveva andare in Florida per lavorare a una accademia di calcio, è comparso davanti a un giudice che gli ha concesso, per ora, la libertà. La Federal Aviation Administration, l'ente che sovrintende al traffico aereo civile negli Stati Uniti, ha ricordato che c'è tolleranza zero per chi non rispetta la regola che impone la mascherina sui voli americani.

Di recente, ricorda il Tgcom, un aereo American Airlines decollato da Miami e diretto a Londra, è dovuto rientrare perché una passeggera si è rifiutata di indossare la mascherina. La donna, indagata, è stata inserita nella "lista nera" che le impedirà di prendere voli della American.

