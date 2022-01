Los Angeles, morte in diretta: "Oh mio Dio", il motociclista si schianta contro un'auto. La tv lo trasmette per sbaglio

22 gennaio 2022 a

Un incidente sconvolgente quello che è stato inavvertitamente trasmesso in diretta televisiva a Los Angeles. Nel filmato si vede un motociclista che va a schiantarsi a tutta velocità contro una macchina vicino a un semaforo durante un inseguimento della polizia. La giornalista in studio stava parlando proprio di quell'inseguimento, sottolineando più volte quanto potesse essere pericoloso, quando è avvenuto il tragico incidente.

Il ladro - come riporta Dagospia - stava guidando a 200 chilometri orari, tentando di seminare gli agenti. A un semaforo rosso, però, è stato travolto in pieno da una macchina ed è morto sul colpo. In quel momento, come spesso accade in America, le telecamere stavano riprendendo l’inseguimento, con tanto di commento in diretta da parte di una giornalista della Cbsn.

Qui il video dello schianto in diretta

La stessa giornalista, comunque, è rimasta sconvolta da quello che le immagini hanno ripreso. Tanto che, al momento dello schianto, ha urlato: "Oh mio Dio". A quel punto le immagini dell’inseguimento sono state interrotte e l’anchor woman ha tentato, nonostante lo spaesamento iniziale, di continuare la diretta senza nascondere un profondo imbarazzo. In un secondo momento, prima di dare la linea a un altro programma della rete, la giornalista ha fatto sapere ai telespettatori che la trasmissione avrebbe comunque continuato a seguire quella storia, dando aggiornamenti e notizie.

