Joen Biden "non è in grado, siamo a rischio": sconcerto alla Nato, verso la guerra. Perché Putin schiaccerà Usa e Europa

Se il Washington Post, giornale filodemocratico, scrive che Joe Biden sta dimostrando di non poter fare il presidente allora la questione è davvero seria. Tutti i limiti del successore di Donald Trump stanno emergendo in politica estera, con Vladimir Putin che si sta preparando a entrare in Ucraina, favorito paradossalmente (e non intenzionalmente) da colui che avrebbe dovuto porgli un freno, ovvero proprio Biden.

Quest’ultimo ha dichiarato che un eventuale intervento del Cremlino in Ucraina sarebbe una “minor incursion”: tradotto, Putin non dovrebbe farlo però se dovesse non sarebbe poi così grave per il resto del mondo e in particolare per gli Stati Uniti, anche perché l’Ucraina non fa parte della Nato e quindi da parte di quest’ultima non ci sarebbero reazioni militari. Tra l’altro Biden ha praticamente ammesso che eventuali sanzioni contro la Russia sarebbero difficilmente attuabili: “Accenderebbero una disputa sul da farsi”.

“Disarmante” ha commentato Cesare De Carlo su Il Giorno. “La debolezza e l’inettitudine del democratico presidente fanno il paio con la disonorevole fuga dall’Afghanistan - ha aggiunto - in conclusione 24 anni dopo il Kosovo incombe sull’Europa un’altra guerra. E questa volta senza che l’America intenda muovere un dito. A meno che Biden non faccia un’altra concessione e prometta per iscritto che non farà entrare mai l’Ucraina nella Nato”.

