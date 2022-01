Lotteria, vince 3 milioni. Ma nella casella della posta... vita rovinata? Un finale pazzesco

25 gennaio 2022 a

Laura Spears ha scoperto per caso di essere milionaria. La 55enne, originaria del Mitchigan, Stati Uniti, è venuta a sapere di aver vinto 3 milioni alla lotteria solo grazie a una mail finita nella posta indesiderata. Pochi giorni prima la donna aveva acquistato online un biglietto sul sito MichiganLottery.com, e, clamorosamente, il 31 dicembre aveva centrato la combinazione. I numeri vincenti erano: 02-05-30-46-61.

"Ho deciso di comprare il biglietto perché il jackpot stava diventando molto alto" ha spiegato sorpresa Laura al Mitchigan Lottery Connect. E in effetti la donna mai si sarebbe aspettata di vincere una cifra di quel tipo. A maggior ragione, perché l'avviso non le era mai arrivato. O meglio, il messaggio era finito direttamente tra gli spam.

Pochi giorni dopo, per puro caso, la 55enne ha letto l'e-mail ufficiale che le comunicava la vincita. "Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, ho subito effettuato l'accesso al mio account della lotteria per confermare il messaggio. Ancora non posso credere di aver vinto 3 milioni!". La donna ha anche ammesso di voler condividere la vincita con i familiari e ha già messo in programma di andare presto in pensione. Un'ipotesi non così remota visti i soldi guadagnati.

