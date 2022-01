Hugh Hefner di Playboy? "Come l'ho scoperto con il mio cane, era malato". L'ex fidanzata, parole sconvolgenti

25 gennaio 2022 a

Il fondatore di Playboy è ormai defunto, e quindi può essere smascherato in tutti i suoi difetti, collegati soprattutto a diverse depravazioni. Presto negli Stati Uniti verrà rilasciato un documentario sui segreti di Hugh Hefner, che è stato a lungo venerato come un dio: in realtà si tratterebbe di un uomo senza moralità che ha costruito il suo impero sessuale ai danni di donne tanto belle quanto fragili.

“Era un predatore - ha dichiarato la sua ex fidanzata Sondra Theodore, oggi 65enne - l’ho guardato, ho guardato come giocava. E ho visto molte ragazze attraversare i cancelli della Playboy Mansiona con l’aria fresca da fattoria e andarsene con l’aria stanca e smunta”. Ex insegnante di scuola, Sondra diventò modella della famosa rivista nel 1977 e poi iniziò a frequentarlo nel privato dopo averlo incontrato a una delle sue tante feste, alle quali presenziavano vip dell’epoca di assoluto livello, come Bill Cosby e Arnold Schwarzenegger.

Theodore ha frequentato Hefner per cinque anni: era arrivata al punto di avere una scorda di droga per superare le orge cinque sere a settimana e soddisfare tutti i desideri malati di Hefner. Una volta lo ha addirittura sorpreso in attività sessuali con il suo cane: “L’ho visto con il mio cane e gli ho chiesto cosa stesse facendo, sono rimasta scioccata. Mi ha lasciato intendere che fosse solo una cosa una tantum, che stesse scherzando. Ma non l’ho mai più lasciato solo con il mio cane”.

