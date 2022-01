Kate Middleton, il bouquet alle nozze? Undici anni dopo, tutta la verità: pesantissimo messaggio della Duchessa

28 gennaio 2022 a

Il bouquet da sposa di Kate Middleton era sembrato un normale mazzo di graziosi fiori nuziali bianchi. Ma secondo esperti fioristi c'era un disegno dietro quella scelta. I fiori, assemblati da Shane Connolly Flowers a North Kensington, presentavano una selezione di fiori bianchi puri, tra cui giacinti e fiori di mirto.

Gli esperti di Flying Flowers hanno rivelato, però, che Kate ha usato il bouquet per simboleggiare l'abbraccio di ogni lato della sua famiglia, includendo gli steli preferiti sia della famiglia reale che dei Middleton. Il bouquet è stato progettato "per avere un significato simbolico, con ogni fiore perfettamente selezionato per la futura regina consorte". I fiori del mughetto erano stati usati per significare purezza.

Il bouquet comprendeva, poi, anche giacinti che rappresentano "l'amore costante", mentre l'edera era usata per simboleggiare "fedeltà e amicizia". E per completare il semplice e naturale bouquet bianco, è stato inserito il mirto aromatico, emblema del matrimonio. Invece per il suo matrimonio con il principe Filippo la regina Elisabetta II ha reso il suo bouquet usando il mirto inglese, propagato da un rametto donato alla regina Vittoria dalla nonna di Albert. Mentre il bouquet di Meghan Markle, invece, conteneva anche fiori provenienti dai Giardini Reali, tra cui piselli dolci, mughetto, astilbe, gelsomino, astrantia e alcuni fiori che erano stati raccolti a mano da Harry dal giardino privato della coppia a Kensington Palace.

