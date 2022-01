Vladimir Putin, "vivo in 77 metri quadri". Balle spaziali? "Il suo vero patrimonio": soldi, cifre sconvolgenti

28 gennaio 2022 a

Gli Stati Uniti minacciano di colpire direttamente Vladimir Putin finanziariamente se la Russia invadesse l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino ha però detto che "per lui non sarebbero un danno". Ed ecco che tornano così le voci sulla ricchezza personale del presidente russo. Nel 2017, in un’audizione al Senato americano, il suo patrimonio fu stimato in "200 miliardi di dollari di denaro sporco". Una fortuna che è inferiore solo a quella di Elon Musk con i suoi 238 miliardi.

Putin, tramite il Cremlino. dichiara un salario pubblico di circa 130 mila euro l’anno (dato 2020). Un appartamento da 77 metri quadri. Un garage da 18 metri quadri, due auto vintage Volga GAZ M21, un Suv Lada Niva, una roulotte. "Ma anche tra le sole proprietà dichiarate in Russia, comunque, l’elenco del Cremlino non è completo. Non vi figura, ad esempio, la faraonica villa sul Mar Nero, a Gelendzhik. Sopra la villa ci sono diversi chilometri quadrati di no-fly zone, e il palazzo, 14 mila metri quadri a Gelendzhik, sul Mar Nero, è quasi più uno staterello indipendente che una residenza di vacanza. Sovrastato da zona antiaerea; circondato da recinzioni inespugnabili con posti di blocco, un porto, le proprie guardie, una chiesa", svela il Corriere della Sera.

Secondo le indagini, nel 2012, di dell'oppositore Boris Nemtsov, il presidente Putin ha venti proprietà immobiliari tra ville e palazzi, 15 elicotteri, 43 aerei, due yacht di cui uno a cinque ponti con bagni in marmo e una grande passione per gli orologi: un Patek Philippe con calendario perpetuo, una collezione di Blancbain Aqua Lung Grand Date, un Lange & Söhne Tourbograph. Tre anni dopo l’inchiesta Nemtsov fu ucciso in pubblico, a Mosca, dopo cena, da cinque ceceni.

