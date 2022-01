Principe Alberto, il gesto dei figli che lo distrugge: clamoroso a Monaco, Charlene cosa ne pensa?

29 gennaio 2022 a

a

a

Alberto di Monaco continua a essere solo. La principessa Charlene non è riuscita a stargli accanto nemmeno nel giorno della festa dedicata alla patrona del principato di Monaco Santa Devota, il 26 gennaio. La celebrazione ricorda la giovane martire cristiana, imprigionata e torturata a morte durante la terribile persecuzione ordinata dal governatore romano Diocleziano. Quella della principessa è, ancora una volta, un'assenza dolorosa per Alberto.

"Si sta riprendendo, ma...". Di quali cure ha bisogno: Charlene di Monaco, il comunicato ufficiale (e gli inquietanti sospetti)

La festività di Santa Devota di un anno fa ha rappresentato l’ultima apparizione in pubblico della principessa insieme al resto della sua famiglia. La speranza di tutti era che, esattamente dopo un anno, i Grimaldi potessero riunirsi. Così però non è stato. Questa volta, accanto ad Alberto c'erano le sue due sorelle, Carolina e Stephanie, e i suoi due gemelli, Jacques e Gabriella. Proprio insieme a loro il principe ha, come da tradizione, acceso il falò celebrativo. Un gesto dei principini però non è passato inosservato.

"Avvistato un uomo in clinica". E non è il principe Alberto: smascherata Charlene di Monaco? Una "spia" a Zurigo

Mentre il fuoco bruciava lentamente, Gabriella cercava protezione tra le braccia del suo fratellino Jacques, che l'ha quasi sollevata da terra. Un momento emozionante, col pensiero che non può non correre alla loro mamma. L’assenza della principessa sta diventando sempre più pesante per i due gemellini, che da un anno a questa parte sarebbero riusciti a incontrare la loro mamma solo poche volte.

Charlene di Monaco umiliata dal principe Alberto nel giorno del compleanno: spunta questo video | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.