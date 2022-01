Cheslie Kryst, un suicidio inspiegabile: “Sul bigliettino…”, il mistero su Miss America

31 gennaio 2022 a

a

a

Cheslie Kryst si è suicidata a soli 30 anni. Un gesto apparentemente inspiegabile, dato che sembrava essere una donna nel pieno della sua carriera, tra shooting e programmi tv. Era stata eletta Miss America nel 2019, motivo per cui era conosciuta a livello nazionale: si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti del palazzo da 60 piani in cui abitava a New York, sulla 42esima strada.

"A chi si è venduto le armi", le conferme travolgono Biden: un suicidio perfetto

La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica 30 gennaio. Cheslie era stata avvistata per l’ultima volta al 29esimo piano, molto più su del nono, dove aveva il suo appartamento. Pare che fosse da sola in casa prima di compiere il gesto estremo. Cheslie ha lasciato un bigliettino in cui ha scritto di voler lasciare tutto ciò che possiede alla madre: nessuna spiegazione, però, riguardo al suicidio. Qualcuno adesso prova a interpretare in maniera criptica il suo ultimo post su Instagram, in cui aveva pubblicato una sua foto accompagnata dalla didascalia “possa questo giorno portarvi riposo e pace”.

Chissà se li avrà trovati Kryst con questo gesto estremo e apparentemente inspiegabile. Cheslie era stata un’atleta promettente ai tempi dell’Università del Nord Dakota, dopodiché si era laureata in legge, impegnandosi da avvocata in battaglie civili e sociali. Poi era arrivata la televisione, con ruoli da conduttrice e da corrispondente della rete Extra Tv.

Il gesto dei figli che distrugge il principe Alberto, clamoroso a Monaco: Charlene che cosa ne pensa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.