Nicola Porro travolge Anthony Fauci: "Covid? Ecco cosa diceva dell'Aids", un'accusa gravissima

Aids e Covid? Anthony Fauci avrebbe generato timore nell'opinione pubblica in entrambi i casi. Lo ha sostenuto il senatore repubblicano Ron Johnson durante il suo intervento in aula: "Utilizza per il Covid lo stesso copione del terrore che ha usato negli anni ’80 per l’Aids". Un'accusa gravissima. "Io c’ero e conosco il legittimo stato di paura per lo scoppio dell’Aids all’epoca, ma i responsabili della salute pubblica non avrebbero dovuto alimentarla. Mentre è proprio quello che Fauci ha fatto", ha continuato il senatore del Wisconsin.

A sostegno delle sue affermazioni, Johnson ha mostrato la gigantografia di un articolo di Fauci apparso sul Journal of American Medical Association nel maggio del 1983: "Fauci affermava che bastasse un contatto di routine ravvicinato, come avviene tra i famigliari, per contagiarsi. E aggiungeva che se fosse stato possibile trasmettere la malattia anche senza un contatto sessuale e di sangue, 'l’impatto della sindrome poteva essere enorme'. Secondo Fauci, l’Aids si poteva diffondere nell’intera popolazione attraverso un semplice 'contatto casuale'".

Il senatore poi ha continuato: "Fauci era in una posizione di autorevolezza ed era consapevole che qualsiasi cosa avesse detto, in un momento così delicato in cui le persone erano terrorizzate, avrebbe avuto un peso e sarebbe stata ripresa. E così avvenne". Secondo lui, insomma, il virologo e consigliere medico della Casa Bianca avrebbe esagerato nei toni e nelle argomentazioni sia all'epoca che oggi. A stretto giro è arrivata la replica di Fauci che, ospite in tv della Cnn, si è difeso definendo “assurda” quell'accusa e facendo notare che “l’Aids ha ucciso 750.000 americani”.

