Scozia, bombardiere russo affiancato dal jet britannico: inizia la guerra in Europa? Il video-choc

Per pochi minuti l'Europa si è ritrovata a pochi metri dalla guerra. Un video, pubblicato da Repubblica, testimonia l'incontro ravvicinato ta un intercettore Eurofighter inglese e un Tupolev 95 Bear russo sui cieli della Scozia. "Non sono missioni di routine", si sottolinea, perché sullo sfondo ci sono sempre le tensioni crescenti che da un mese al confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia con la minaccia incombente di invasione militare da parte dell'esercito di Vladimir Putin. E così aumentano, nei cieli europei, gli incroci pericolosi tra i caccia della Nato e i velivoli russi. Mercoledì pomeriggio è accaduto, come detto, nello spazio aereo scozzese in prossimità di quello dell'Alleanza atlantica. Una volta avvistanti i due bombardieri russi in posizione sospetta, sono decollati gli intercettori della Raf britannica.

Mosca ha così diffuso sul canale Zveda il video della spedizione: si vede il "nonno" dell'aviazione mondiale (il prototipo del Tupolev esordì addirittura nel 1952), soprannominato più o meno affettuosamente "l'Orso" dagli esperti internazionali, avvicinato dai caccia britannici. I due velivoli russi hanno fatto rifornimento di carburante in volo durante una azione durata quindici ore, scortati da due caccia a lungo raggio Mig 31. Le telecamere piazzate nella cabina del Tupolev riprendono i jet britannici a distanza ravvicinata.

La scena, sottolinea Repubblica, si è poi ripetuta qualche minuto dopo, quando due Tupolev 142 antisommergibile si sono diretti verso le acque norvegesi sempre seguiti da due Mig 31, incrociando altre due formazioni della Nato: una coppia di F-16 di Oslo e un'altra di Eurofighter, sempre inglesi.

