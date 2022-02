Charlene di Monaco, lo sfregio della ex del principe Alberto: "Ma che madre è?", l'umiliazione più intima

04 febbraio 2022 a

Non c'è pace per Charlene di Monaco. Non solo problemi di salute, adesso anche le ex del marito Alberto la tormentano. Dallo scorso novembre la principessa si trova in Svizzera, in una clinica di lusso, per cui pagherebbe circa 130mila euro a settimana. Il motivo? Una grave infezione che l’ha colpita a orecchie, gola e naso e che l’ha costretta a restare in Sudafrica per mesi, lontano dalla sua famiglia.

Nel frattempo a tormentarla sono le ex compagne e amanti del principe. Tra queste Nicole Coste, da cui Alberto ha avuto un figlio, Alexandre, oggi 18enne. La donna è sempre presente agli eventi più importanti del Principato, quasi come se volesse prendere il posto lasciato vuoto da Charlene. L’ex hostess, tra l'altro, avrebbe avuto pure parole sprezzanti per la principessa, affermando di non essere minimamente interessata al suo stato di salute. Come se questo non bastasse, si sono aggiunte adesso anche le critiche di Simona Tagli, compagna del principe dal 1998 al 2001. I due si conobbero agli Internazionali di Tennis a Roma.

"Porto ancora nel mio cuore Alberto, provo molto affetto per lui. È un principe azzurro. Ad Alberto piacevano soprattutto la mia femminilità, il mio sex appeal. Nell’intimità, il Principe era molto appassionato", ha rivelato la Tagli in un'intervista al magazine tedesco Bild. Il tono cambia completamente quando parla di Charlene: "Una volta l'ho incontrata a un ballo della Croce Rossa. Mi dispiace che sia rimasta lontana dai suoi figli in Sudafrica per così tanto tempo nel 2021 a causa dei suoi problemi di salute, ma come madre non riesco ancora a capirlo“.

