Principe Harry, "un'ora di meditazione per tutti i dipendenti". La sparata e il massacro: "Proprio tu che...", l'umiliazione

Il principe Harry, dal suo buen retiro dorato della California, si è dilettato in un video messaggio lanciato al mondo del business. “Le aziende dovrebbero dare a ogni dipendente il tempo di concentrarsi su di sé”, spiega Harry che ha anche svelato di aver sofferto di depressione, dalla quale è uscito attraverso l'analisi. Video che in Inghilterra ha creato ilarità e polemiche. “Una guida woke”, politicamente corretta in modo eccessivo e ridicolo, scrive il Daily Mail. “Una ricetta per i lavoratori da parte di uno che non ha mai veramente lavorato un solo giorno in vita sua”, commentano altri sui social media, riporta Repubblica.

C'è anche chi ha fatto notare che il principe parla di stress dalla sua villa da 14 milioni di dollari. Lo scorso gennaio Harry aveva parlato a un seminario online proprio di questa situazione. “La vita è un viaggio di apprendimenti, giusto? In cui inevitabilmente succede anche qualcosa di brutto. E in questo c’è sempre una lezione, per diventare più resilienti la prossima volta che accadrà. Questo è il momento in cui devi guardare dentro di te. È successo anche a me, ero esaurito, stavo consumandomi. Dal punto di vista di un imprenditore, non puoi aspettarti che i dipendenti si assumano le loro responsabilità se non dai loro il tempo di riflettere. Puoi venire incoraggiato da altre persone ma bisogna trovare la salute mentale in sé stessi”, aveva ricordato.

“Tutti noi abbiamo giornate così frenetiche, eppure occorre trovare come minimo 15 minuti in cui non si pensa ad altro. Io mi riservo mezz’ora o 45 minuti al mattino, quando uno dei nostri figli è andato a scuola e l’altro fa un sonnellino, e mi prendo una pausa nel programma delle cose da fare. Un momento per fare ginnastica, portare fuori il cane, fare una passeggiata, magari meditare. Come padre, marito e uomo d’affari, so che ho bisogno di fare meditazione tutti i giorni e spero che tutti abbiamo la possibilità di farlo”, ha concluso il principe.

