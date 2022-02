Cina, la mamma guida e l'auto cade nel vuoto: cosa state vedendo, l'incidente più assurdo di sempre

04 febbraio 2022 a

a

a

Un incidente assurdo quello che ha coinvolto una donna cinese e i suoi due figli. La loro auto, infatti, è rimasta incastrata tra due muri, a circa 5 metri di altezza. Cos'è successo nello specifico? Come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, la mamma - dopo essere salita in macchina con i figli - avrebbe premuto per sbaglio l’acceleratore. A quel punto, la vettura ha scavalcato il muretto che aveva di fronte ed è caduta giù.

Cosenza, tragedia all'impianto da sci: Alessandro morto in cabinovia, un "incidente" assurdo

Per fortuna c'era muretto costruito poco sotto, a 5 metri di altezza. E alla fine la macchina è rimasta incastrata proprio lì. Questo ha permesso ai passeggeri di sopravvivere. Se l'auto fosse precipitata, probabilmente nessuno di loro ce l'avrebbe fatta. I tre, poi, sono rimasti fermi nell’auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco. La paura di muoversi e far perdere l'equilibrio alla macchina era troppa.

Qui il video dell'incidente in Cina

"Oh mio Dio". Morte in diretta, il motociclista si schianta: la tv trasmette tutto per sbaglio | Video, immagini forti

E così, terrorizzati dallo sbilanciare il precario equilibrio dell’auto verso destra o verso sinistra, hanno atteso pazientemente i soccorsi. Per fortuna gli aiuti sono arrivati piuttosto in fretta e i tre ne sono usciti indenni. I vigili del fuoco li hanno tirati fuori uno alla volta grazie a delle imbracature. Infine li hanno fatti appoggiare a una scala di fortuna per scendere e mettere finalmente i piedi a terra.

Orbassano, scontro frontale tra due treni: ci sono tre feriti, i vigili del fuoco ancora al lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.