Regina Elisabetta torna in pubblico: "Rinchiusa per mesi", lo strano incrocio dopo 70 anni

05 febbraio 2022 a

a

a

La Regina Elisabetta non appariva in pubblico praticamente dallo scorso ottobre. Il motivo era da ricercare nella salute da tutelare, dopo che la sovrana del Regno Unito era risultata debole e stanca a causa dei tanti impegni istituzionali ai quali continuava testardamente a presenziare. Fermata dai medici, la Regina si è chiusa al Castello di Windsor per più tempo del previsto, dato che poi è esploso il contagio a causa della comparsa della variante Omicron.

"La Regina Elisabetta molto impressionata". Mattarella, il dettaglio sulla rielezione arrivato pure a Buckingham Palace | Guarda

Passata la bufera, la sovrana è tornata a farsi vedere in pubblico a circa quattro mesi di distanza dall’ultima volta. La regina Elisabetta ha infatti tenuto un piccolo ricevimento nella residenza di Sandringham, organizzato alla vigilia del giorno del giubileo di platino per i 70 anni sul trono. Lo scorso ottobre la sovrana era stata ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti dopo un party nel Castello di Windsor in cui era apparsa piuttosto affaticata.

Video su questo argomento Meghan Markle e il principe Harry, il piano bocciato dalla Regina Elisabetta: ecco perché vivono in California

Fra gli ospiti del ricevimento allestito nella residenza di Sandringham anche Angela Wood: si tratta di una persona che la sovrana ha incrociato 69 anni fa, quando la Wood era una giovane assistente cuoca. E fu proprio lei tra gli autori della ricetta di pollo offerta al banchetto per l’incoronazione di Elisabetta, avvenuta un anno dopo la morte del padre, re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952.

Il bouquet di Kate Middleton? Undici anni dopo, tutta la verità: il pesantissimo messaggio della Duchessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.