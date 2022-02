Marocco, morto il piccolo Ryan: "Salvataggio critico". È giallo: cosa è andato storto

05 febbraio 2022 a

Il piccolo Ryan è morto. La notizia arriva pochi minuti dopo quella dell’estrazione dal pozzo in cui era caduto martedì, più di cento ore fa. Una notizia che gela il sangue, dato che dalle prime indiscrezioni risultava che il bimbo di cinque anni fosse stato recuperato in vita: immediato il trasporto in elicottero verso uno degli ospedali più vicini e meglio attrezzati del Marocco.

Ma a quanto pare per Ryan non c’è stato nulla da fare: secondo Al Jazeera, che cita fonti ufficiali marocchine, il piccolo sarebbe morto. Per ora di certo c’è che le operazioni di salvataggio si erano complicate, al punto da essere descritte come in una “fase critica” dopo l’ottimismo che si era diffuso nel pomeriggio, quando il salvataggio sembrava ormai imminente. Dopo giorni di scavi, una squadra di medici si era recata nel tunnel costruito appositamente per tirarlo fuori: in un primo momento sembrava che fossero riusciti a riportarlo su da vivo.

Un inviato della Associated Press lo ha visto avvolto in una coperta, poi però è arrivata la doccia fredda mentre sul posto c’erano ancora centinaia di persone. Quest’ultime avevano osservato le operazioni dei soccorritori e avevano esultato alla vista dei medici soccorritori: purtroppo pare sia stato tutto inutile.

