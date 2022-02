Usa, il jet che si schianta in Cina: nuovo video-choc e terribili sospetti, chi lo ha trafugato?

08 febbraio 2022 a

Un video, di 50 secondi, ripreso dal Pilot’s Landing Aid Television della USS Carl Vinson e che è diventato virale sui social. Un video che mostra l’aereo da guerra F-35C della Marina militare americana precipitato lo scorso 24 gennaio 2022 nel Mar Cinese Meridionale durante le operazioni di volo della portaerei americana. Sulla vicenda erano già trapelate delle fotografie ed un primo video di 17 secondi.

E sul caso ora torna il sito specializzato aviation-report.com, che dà conto di questo nuovo e più lungo video. Nelle immagini si vede la sequenza completa dello schianto del jet da combattimento F-35C che la Marina degli Stati Uniti ha detto “ha avuto un incidente in atterraggio sul ponte di volo mentre la USS Carl Vinson stava conducendo operazioni di volo di routine". Nelle immagini ecco le fasi finali della manovra e lo schianto sul ponte di volo, dunque la caduta in mare.

Il punto è che non è chiaro chi abbia pubblicato le immagini, anche se l'autenticità di queste deve essere verificata (ma il filmato sembra del tutto coerente con i dettagli emersi e con le prima immagini trapelate dell'incidente, nel quale si registrarono sette feriti, il pilota era riuscito a lanciarsi dall'aereo senza alcuna conseguenza).

Lo schianto è costato agli Usa la bellezza di 100 milioni di dollari. Ma il Pentagono è preoccupato proprio per il fatto che continuino a trapelare le immagini: chi e cosa c'è dietro? A preoccupare anche il fatto che l'incidente sia avvenuto in un'area che la Cina rivendica quasi per intero, tanto che le navi della marina militare del Dragone mantengono in quelle acque una presenza quasi costante. E ancora, analisti citati sempre da aviaton-report.com sostengono che Pechino monitorerà l'operazione di recupero degli Usa; altri addirittura sostengono che la Cina possa tentare di ottenere la tecnologia del jet precipitato, l'F-35, recupoerando il relitto. Una vicenda che, soprattutto con la complicità dei video, assume sempre più i connotati di una spy-story.

