Siti hard, la clamorosa stretta: cosa sarai costretto a fare per vedere video a luci rosse

08 febbraio 2022 a

a

a

D'ora in poi i siti porno saranno vietati ai minorenni. La stretta sugli utenti arriva dal Regno Unito, dove l'iniziativa era già stata messa in cantiere ma poi ritirata dai governi Tory precedenti. Oggi invece è arrivata la formalizzazione nel testo rinnovato della legge britannica sulla sicurezza online, l'Online Safety Bill. A presentarlo il gabinetto di Boris Johnson che ha previsto multe salatissime per gli inadempienti.

"No perditempo. Esperienze di gruppo eccitanti". Finto annuncio porno e un grosso caso politico: chi è questa donna

Per chi non rispetterà la certificazione dell'età, ecco che ci saranno sanzioni fino al 10 per cento della somma totale dei loro ricavi globali. La verifica andrà fatta attraverso la certificazione via Internet dell'età da parte di soggetti e siti terzi ad hoc. Altro metodo per verificare gli utenti potrebbe essere l'inserimento delle coordinate della carta di credito di chi vorrà accedere.

Guardi video porno? Ecco che cosa rischi, l'Europa pensa alle luci rosse: una clamorosa stretta

Oltre a chi ha proposto il cambio di passo, la decisione ha trovato il sostegno di tutti: dai partiti politici fino alle associazioni attive per la protezione dell'infanzia, che da tempo sollecitavano questa svolta. Diverse ricerche condotte recentemente hanno infatti mostrato come i video pornografici vengono largamente fruiti dai giovanissimi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Eppure, di pari passo, non mancano i timori su eventuali violazioni e intrusioni "nella privacy" da parte di individui adulti.

"Così il porno mi ha distrutto il cervello". Billie Eilish, vita rovinata: "Già quando avevo 11 anni..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.