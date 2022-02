Iran, decapita la moglie 17enne e va in giro per strada con la testa mozzata: orrore senza precedenti

08 febbraio 2022 a

Ad Ahvaz, città sud-orientale dell’Iran, un uomo ha decapitato la moglie, Mona Heydari, 17 anni, che era fuggita in Turchia, e ha portato in giro per le strade la sua testa mozzata. La polizia ha arrestato l’uomo, che si ritiene fosse anche il cugino della ragazza, e il fratello con l’accusa di omicidio. La polizia non ha approfondito ulteriormente l'omicidio o chi ha filmato il raccapricciante video del marito che porta la testa della moglie in giro.

L'omicidio potrebbe essere un delitto d'onore. La legge della Sharia dice che i proprietari di sangue - i familiari stretti - possono chiedere l'esecuzione per l'omicidio di un parente. La maggior parte dei delitti d'onore rimangono impuniti poiché le famiglie tendono a non chiedere la condanna a morte per un altro membro della famiglia.

Altri casi simili hanno scosso il paese. Nell'aprile 2021, un uomo di 50 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco suo figlio di nove anni e sette dei suoi suoceri nella città di Ahvaz. Nel giugno 2020, Reyhaneh Ameri, di Kerman, nell'Iran centro-meridionale, è stata picchiata a morte dopo essere stata aggredita con una sbarra di ferro da suo padre. I media locali hanno riferito che la 22enne è sopravvissuta per quasi 24 ore dopo l'attacco, ma è morta dissanguata per le ferite riportate.

