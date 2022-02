Usa, auto a tutta velocità sulle strisce? E all'ultimo respiro... lo sconvolgente video della poliziotta-eroe

09 febbraio 2022 a

Salvataggio in extremis quello della poliziotta Annette Goodyear. La donna stava prestando servizio di fronte a una scuola media del Maryland, Stati Uniti, quando una macchina ha rischiato di investire uno studente. Vedendo un’auto che arrivava in corsa e non accennava a frenare nonostante le strisce pedonali, Annette ha immediatamente afferrato lo studente che si trovava ad attraversare per poi spingerlo via. Così facendo la donna ha evitato che il ragazzo finisse investito. L'agente è stata comunque colpita dall’auto ma non ha riportato ferite.

"Voglio solo assicurarmi che tutti questi bambini siano al sicuro - ha detto successivamente in un'intervista - e non importa se sono stata colpita o meno". E ancora: "Era strano. Non sapevo nemmeno cosa pensare quando ero sdraiata a terra, non sembrava reale". Una volta che si è rimessa in sesto, la Goodyear ha fatto visita allo studente ammettendo che l'emozione del giovane e dei suoi genitori era tantissima: "Sulle scale si sono messi a piangere".

Vista la velocità della vettura e senza il salvataggio della poliziotta, per lo studente poteva mettersi davvero male. "È stato un meraviglioso atto di eroismo", hanno detto i soccorritori arrivati sul posto quando ancora l'agente era a terra.

